Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

8 Дек. 12:12 2018-12-08T12:12:21+03:00

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Ветерану Великой Отечественной войны Василию Иващенко исполнилось 100 лет. С юбилеем заслуженного учителя РСФСР поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона отправил имениннику телеграмму. Вот, что говорится в сообщении: « Вы принадлежите к легендарному поколению победителей, на долю которых выпало тяжелейшее испытание войной. Но вы выстояли, вытерпели, сумели восстановить страну и заложили тот фундамент, на котором сегодня мы строим успешное будущее».

Кондратьев пожелал Василию Иващенко здоровья, сил и энергии.