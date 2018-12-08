2018-12-08T12:40:28+03:00
Общество

На Кубани по-новому оформят ярмарки выходного дня

Ребрендинг будет идти поэтапно
Варвара ДЫМ
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Вот так будут выглядеть торговые точки. Фото: администрация Краснодарского краяВот так будут выглядеть торговые точки. Фото: администрация Краснодарского края
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Ярмарки выходного дня на Кубани приведут к единому виду. Для них уже разработали новый брендбук и скоро все субботние базары будут именно так выглядеть. В частности, изменится оформление ярмарок. На торговых точках будет написано, чья продукция, размещен QR-код, при считывании которого покупатель получает всю информацию о производителе, а огромными буквами внизу палатки будет указано «Ярмарка выходного дня».

Этот проект разработали в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани. Новые вывески уже появились на ярмарке в Краснодаре на пересечении улиц Буденного и Рашпилевской.

– Новое оформление позволит создать эффективную инфраструктуру сбыта сельскохозяйственной продукции, сохранить региональную идентичность и обеспечить потребителей безопасной, качественной продукцией по доступным ценам, – сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

Всего в регионе работает 76 ярмарок выходного дня. Новое оформление будут внедрять поэтапно.

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