2018-12-08T13:18:16+03:00
Звезды

Сергей Ролдугин презентует в Сочи концертный сезон – 2019

Маэстро выступит вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии
Варвара ДЫМ
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13-14 декабря виолончелист, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин выступит на закрытии концертного сезона в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. И презентует новый концертный сезон-2019.

В программе «Коллекция музыкальных шедевров» - произведения русских и австрийских композиторов. А концерт для виолончели с оркестром - одно из наиболее известных творений Антонина Дворжака, исполнит Сергей Ролдугин и Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством Юрия Симонова.

- Музыку этого концерта отличает героический характер звучания, столь необычный в виолончельной литературе. Прозвучат произведения, которые не только помогут в полной мере продемонстрировать возможности этого творческого союза, но также будут понятны и знакомы каждому зрителю, - говорят организаторы.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии впервые выступил в Сочи в 1946 году. Потом долгое время музыканты не приезжали на курорт. С новым концертом они прибыли в 2008 году, а теперь, 10 лет спустя, снова порадуют публику своими шедеврами.

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