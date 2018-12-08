Из федерального бюджета Краснодару выделят деньги на расселение людей из аварийного жилья

8 Дек. 14:23 2018-12-08T14:23:00+03:00

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В федеральную программу по расселению жителей из аварийного и ветхого жилья войдет и Краснодар. Вступит она в силу в 2019 году. В рамках этой программы Кубани выделят порядка 2 млрд рублей. Часть из этих денег пойдет на Краснодар.

— Минстроем России утверждено финансирование для Краснодарского края. И теперь наша задача — активно участвовать в программе, чтобы получить средства на решение проблем краснодарце, которые проживают в ветхих домах, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов после того, как побывал в Москве на совещании по этому поводу.

Всего в столице Кубани 51 многоквартирный дом находится в списке аварийных. В них живут 1150 человек. Город не в состоянии из собственного бюджета решить вопрос с переселением, поэтому федеральные деньги были бы кстати.

По программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», рассчитанной на 2019—2024 годы, планируется переселить всех нуждающихся.

Всего на данный момент в Краснодаре идет переселение жителей 6 ветхих домов. Все это происходит за счет бюджета города.