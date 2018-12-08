2018-12-08T15:13:30+03:00
Общество

В Новороссийске почти на сутки ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд

Пути будут ремонтировать
Варвара ДЫМ
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С 9 по 10 декабря в Новороссийске из-за ремонта на путях ограничат движение транспорта через железнодорожные переезды в поселках Горном и Верхнебаканском.

-На границе переезда 781 км поселок Горный и 789 км станции Тоннельная в поселке Верхнебаканский обнаружили неисправность на ж/д пути, - сообщают в администрации Новороссийска. - Поэтому на время ремонта этот участок будет перекрыт с 08:00 9 декабря до пяти утра 10 декабря.

Поэтому в мэрии города-героя просят водителей учитывать это и планировать заранее свой маршрут.

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