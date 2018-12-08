В Сочи пройдет благотворительный спектакль

8 Дек. 16:15 2018-12-08T16:15:49+03:00

Все вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на развитие проекта «Неигрушечный театр»

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13 декабря в 18:00 в Сочи пройдет благотворительная акции «Дети – детям». На малой сцене концертного зала «Фестивальный» представят сразу два спектакля – «Ещё одна сказка про Золушку» и «Муха. Взрослый мир глазами детей».

- Все вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на развитие проекта «Неигрушечный театр», - говорят в администрации Сочи. - .А бонусом для гостей станет выступление детей "Неигрушечного театра", они покажут короткую сценку.

Кстати, этим постановки, которые и представят публике, победили на детском «Кинотаврике».