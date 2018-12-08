В Геленджике начали устанавливать насосные станции, чтобы море было чище

8 Дек. 16:59 2018-12-08T16:59:14+03:00

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Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал у себя на странице в Фейсбуке о том, как в городе идет работа по установке насосных станций. Очистные установки позволят сделать море на курорте чище.

- В центральной части города, на набережной, на улицах Крымская, Гринченко, Грибоедова, Курзальная ведутся работы на ливневых выпусках, - написал градоначальник. - Уже начались работы в рамках широкомасштабного проекта, направленного на сохранение экологии нашей бесценной морской бухты, все прекрасно понимают, что для этого важно не допускать сброса в акваторию загрязнённых сточных вод.

Сейчас на курорте на ливневых выпусках устанавливают перекачивающие насосные станции. Они будут собирать стоки и "перебрасывать" их на очистные сооружения города.

Всего в городе собираются построить 12 насосных станций. И уже к новому курортному сезону они будут введены в эксплуатацию.