2018-12-08T19:19:41+03:00
Происшествия

В Староминском районе в ДТП погибли двое детей

Движение на трассе затруднено
Варвара ДЫМ
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Авария на трассе в Староминском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюАвария на трассе в Староминском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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Авария случилась на трассе в Староминском районе около половины пятого вечера 8 декабря.

- По предварительным данным, на 168 км автодороги «Краснодар - Ейск» 34-летний водитель автомобиля Лада Приора, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с грузовым автомобилем КаМАЗ, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

От удара Лада съехал в кювет. В аварии погибла водитель отечественного автомобиля и двое ее несовершеннолетних пассажиров.

- На месте ДТП продолжают работать полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, а также личности погибших, - пояснили в МВД региона.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пока что движение на этом участке трассы затруднено. Машины едут по обочине.

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