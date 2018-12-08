В Курганинском районе в аварии погибли три человека, два подростка в больнице

8 Дек. 21:38 2018-12-08T21:38:44+03:00

Авария в Курганинском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель Mercedes-Benz во время обгона столкнулся с грузовиком MAN

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ДТП случилось около 19:15 часов в Курганинском районе на 78 километре автодороги «Усть-Лабинск –Лабинск - Упорная».

Водитель Mercedes-Benz во время обгона лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN. Авто отлетело в сторону и врезалось в двигающийся по встречке грузовик ГАЗ.

- В результате автоаварии 50-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались, еще две пассажирки Mercedes 12-ти и 15 –ти лет госпитализированы, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства случившегося.