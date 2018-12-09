2018-12-09T09:02:30+03:00
Происшествия

В Сочи легковушка врезалась в жилой дом

Водитель скрылся
Ева Мур@kp_kuban
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В Сочи полиция разыскивает водителя белой иномарки, который ранним субботним утром не справился с управлением своего автомобиля и врезался в жилой дом. Инцидент произошел в половине пятого утра, 8 декабря, при повороте на кубанское кольцо, описывают очевидцы.

- Иномарка вылетела с трассы и врезалась в дом, повредив при этом газовую трубу, - пишут они в соцсетях.

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В Сочи легковушка въехала в жилой дом
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Примечательно, что в салоне автомобиля при этом была еще и пассажирка. Но, убегая, водитель не подумал об этом, оставив ее разбираться с жильцами дома и с правоохранителями. Расследование аварии продолжается.

Напомним, вчера, 8 декабря, в ДТП в Круганинском районе Краснодарского края погибли три человека. Автомобиль премиум-класса выехал на встречку и врезался в грузовик "МАН". После столкновения "Мерседес" отбросило на "ГАЗик" с дровами. Три пассажира и водитель легковушки погибли на месте. Еще двое - подростки - госпитализированы.

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