В Краснодаре началось строительство тренировочного центра "Локомотив - Кубань"
Центр подготовки баскетболистов появится в поселке Колосистом на улице Звездная. Разрешение на строительство выдали в Градостроительном совете Краснодара.
Ожидается, что здесь будут готовить лучших спортсменов страны.
- В "Локо" - одна из эффективных тренировочных систем. Сейчас самое время начать развивать свою школу, - сказал президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. - Мы надеемся, что в будущем команда "Локо" будет состоять из учеников этого центра.
Планируется, что центр будет включать в себя три игровые площадки, баскетбольную площадку на улице, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиницу на 120 человек и медсанчасть.
Здесь будут тренироваться игроки сборной России разных возрастных категорий, проходить турниры различного уровня.
Завершить строительство центра планируют в конце следующего года.