2018-12-09T11:08:07+03:00
Общество

В Краснодаре началось строительство тренировочного центра "Локомотив - Кубань"

Ева Мур@kp_kuban
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Макет будущего центра. Фото: пресс-служба мэрии КраснодараМакет будущего центра. Фото: пресс-служба мэрии Краснодара
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Центр подготовки баскетболистов появится в поселке Колосистом на улице Звездная. Разрешение на строительство выдали в Градостроительном совете Краснодара.

Ожидается, что здесь будут готовить лучших спортсменов страны.

- В "Локо" - одна из эффективных тренировочных систем. Сейчас самое время начать развивать свою школу, - сказал президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. - Мы надеемся, что в будущем команда "Локо" будет состоять из учеников этого центра.

Планируется, что центр будет включать в себя три игровые площадки, баскетбольную площадку на улице, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиницу на 120 человек и медсанчасть.

Здесь будут тренироваться игроки сборной России разных возрастных категорий, проходить турниры различного уровня.

Завершить строительство центра планируют в конце следующего года.

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