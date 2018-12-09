В Краснодаре началось строительство тренировочного центра "Локомотив - Кубань"

9 Дек. 11:06 2018-12-09T11:08:07+03:00

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Центр подготовки баскетболистов появится в поселке Колосистом на улице Звездная. Разрешение на строительство выдали в Градостроительном совете Краснодара.

Ожидается, что здесь будут готовить лучших спортсменов страны.

- В "Локо" - одна из эффективных тренировочных систем. Сейчас самое время начать развивать свою школу, - сказал президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. - Мы надеемся, что в будущем команда "Локо" будет состоять из учеников этого центра.

Планируется, что центр будет включать в себя три игровые площадки, баскетбольную площадку на улице, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиницу на 120 человек и медсанчасть.

Здесь будут тренироваться игроки сборной России разных возрастных категорий, проходить турниры различного уровня.

Завершить строительство центра планируют в конце следующего года.