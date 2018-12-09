Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» прошел в Краснодаре
Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» прошел в пятнадцатый раз в Краснодаре. Его гостями стали представители из соседних регионов, национальных сообществ и молодежь.
- Главная цель этого фестиваля - глубокое познание национальных традиций различных народов, проживающих на территории Краснодарского края, - сказал заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский от имени губернатора Кубани.
Инициатором проведения ежегодного фестиваля «Венок Дружбы народов Кубани» в далеком 2002 году стала общественная организация «Центр национальных культур». Его проведение финансируется из бюджета государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Вот уже пятнадцать лет он собирает тысячи гостей и участников фестиваля. И этот год не стал исключением.