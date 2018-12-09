2018-12-09T12:07:41+03:00
Общество

Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» прошел в Краснодаре

18 муниципалитетов представили свои национальные коллективы
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани» прошел в пятнадцатый раз в Краснодаре. Его гостями стали представители из соседних регионов, национальных сообществ и молодежь.

- Главная цель этого фестиваля - глубокое познание национальных традиций различных народов, проживающих на территории Краснодарского края, - сказал заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Петр Халанский от имени губернатора Кубани.

Инициатором проведения ежегодного фестиваля «Венок Дружбы народов Кубани» в далеком 2002 году стала общественная организация «Центр национальных культур». Его проведение финансируется из бюджета государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Вот уже пятнадцать лет он собирает тысячи гостей и участников фестиваля. И этот год не стал исключением.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»