2018-12-09T13:12:07+03:00
Происшествия

На Кубани поймали пьяного ростовского водителя Mercedes без прав

Возбуждено уголовное дело
Ева Мур@kp_kuban
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Пьяного и без прав остановили сотрудники ДПС в Гулькевичском районе водителя Mercedes-Benz Vito. За рулем элитного внедорожника находился 29-летний житель Ростовской области. Полицейские потребовали документы и предложили пройти медицинское освидетельствование по поводу употребления алкоголя. Но молодой человек делать этого не стал.

- Проверка документов показала, что он неоднократно привлекался к административной ответственности. И даже был лишен права ездить за рулем, - рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по краю. - Срок наказания еще не истек.

Теперь нарушителя ждет более суровое наказание и караться оно будет уже соответственно уголовному кодексу Российской Федерации. Ему грозит реальный срок тюремного заключения до двух лет.

Напомним, за сутки на трассе в Курганинском районе произошло уже два ДТП. Вчера, 8 декабря, при столкновении с грузовиком погибли трое пассажиров Mercedes Benz.

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