2018-12-09T15:49:15+03:00
Общество

В Курганинском районе в День героев Отечества вручили новую форму юнармейцам

Это праздник отмечают в нашей стране 9 декабря
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Глава Курганинского района Андрей Ворушилин с ребятами, подучившими форму юнармейцевГлава Курганинского района Андрей Ворушилин с ребятами, подучившими форму юнармейцевФото: Ольга СУХОВА
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Форменную куртку, свитер, футболку, брюки и шапку ребятам вручил глава района Андрей Ворушилин и мама Героя России Валерия Очеретного.

- Мой сын Валерий Очеретный окончил Курганинскую школу, танковое командное училище. Во время чеченской войны штурмовал Грозный. Погиб в бою, до этого уничтожил бронетранспортёр, 2 пулемётные точки и до 20 террористов и вывел танки из зоны огня, - рассказала Вера Кузминична.

Школьники с благодарностью приняли форму из рук матери Героя.

- .Спасибо вам большое, - обратился к маме героя девятилетний Данила Кобелев - ученик школы номер три, в которой и учился Валерий Очеретный.

Кроме него, юнармейскую форму получила ученица 8 класса и ученик-шестиклассник.

Носить форму юнармейца - высокая честь. Ее вручают только тем, кто особо отличился в учебе.

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