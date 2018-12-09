В Курганинском районе в День героев Отечества вручили новую форму юнармейцам

9 Дек. 15:26 2018-12-09T15:49:15+03:00

Это праздник отмечают в нашей стране 9 декабря

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Форменную куртку, свитер, футболку, брюки и шапку ребятам вручил глава района Андрей Ворушилин и мама Героя России Валерия Очеретного.

- Мой сын Валерий Очеретный окончил Курганинскую школу, танковое командное училище. Во время чеченской войны штурмовал Грозный. Погиб в бою, до этого уничтожил бронетранспортёр, 2 пулемётные точки и до 20 террористов и вывел танки из зоны огня, - рассказала Вера Кузминична.

Школьники с благодарностью приняли форму из рук матери Героя.

- .Спасибо вам большое, - обратился к маме героя девятилетний Данила Кобелев - ученик школы номер три, в которой и учился Валерий Очеретный.

Кроме него, юнармейскую форму получила ученица 8 класса и ученик-шестиклассник.

Носить форму юнармейца - высокая честь. Ее вручают только тем, кто особо отличился в учебе.