2018-12-09T16:53:10+03:00
Происшествия

В Краснодаре микроавтобус столкнулся с КамАЗом

Есть пострадавшие
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба УМВД по КраснодаруФото: пресс-служба УМВД по Краснодару
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Авария произошла на Восточном обходе Краснодара сегодня, 9 декабря, около девяти часов утра. 36-летний водитель микроавтобуса "Форд" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАзом подрядной организации, ремонтирующей участок дороги М-4 "Дон".

- Он ехал в сторону Джубги и в какой-то момент совершил маневр, который не позволил микроавтобусу разойтись на дороге с груженым бетоном грузовиком, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Микроавтобус врезался в "КамАЗ" на Восточном обходе в Краснодаре.

В итоге оба водителя оказались в больнице с различными травмами. Тот, который был за рулем микроавтобуса, находится сейчас без сознания.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, сегодня, 9 декабря, на въезде в станицу Петропавловскую Курганинского района столкнулись сразу три автомобиля. Информации о пострадавших нет. Это, кстати, уже второе ДТП за сутки на данном участке дороги.

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