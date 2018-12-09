9 Дек. 18:04 2018-12-09T18:05:34+03:00

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Жители Сочи помогли бездомной собаке выбраться из реки. Целую операцию по вызволению животного горожане развернули, когда услышали жалобное поскуливание районе горной реки в микрорайоне Мацеста.

Собака металась по небольшому участку суши, не решаясь лезть в реку.

- Она, похоже, упала в один из проемов на набережной и не могла выбраться, - гадали пользователи соцсетей.

В итоге достать собаку из водной ловушки помогли сочинские зоозащитники из общества "Друг". С помощью специальных приспособлений волонтеры смогли поймать дичившегося людей пса. И так как ошейника на нем не было, его отвезли в ветеринарную клинику. После того как спасенную собаку обследовали, его стерилизовали и отправили в приют.

Напомним, студентка из Адыгеи перечислила больше трехсот тысяч в помощь приюту для животных.