Жители Сочи помогли бездомной собаке выбраться из реки
Жители Сочи помогли бездомной собаке выбраться из реки. Целую операцию по вызволению животного горожане развернули, когда услышали жалобное поскуливание районе горной реки в микрорайоне Мацеста.
Собака металась по небольшому участку суши, не решаясь лезть в реку.
- Она, похоже, упала в один из проемов на набережной и не могла выбраться, - гадали пользователи соцсетей.
В итоге достать собаку из водной ловушки помогли сочинские зоозащитники из общества "Друг". С помощью специальных приспособлений волонтеры смогли поймать дичившегося людей пса. И так как ошейника на нем не было, его отвезли в ветеринарную клинику. После того как спасенную собаку обследовали, его стерилизовали и отправили в приют.
Напомним, студентка из Адыгеи перечислила больше трехсот тысяч в помощь приюту для животных.