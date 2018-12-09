2018-12-09T18:49:47+03:00
Спорт

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой»

Матч закончился со счетом 1:1
Ева Мур@kp_kuban
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Позиции "Краснодара" остались прежнимиПозиции "Краснодара" остались прежними
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«Краснодар» провел свой последний домашний матч 2018 года. В 17-м туре премьер-лиги «черно-зеленые» принимали «Уфу». Команда Мурада Мусаева вплотную приблизилась к лидеру чемпионата «Зениту» и вполне могла уйти на зимний перерыв с первого места. Для этого нужно было побеждать «Уфу» и ждать осечки петербуржцев в игре против «Рубина».

Но с первых минут “Уфа” дала понять, что не намерена мириться со статусом аутсайдера. Тилль и Игбун потревожили владения Крицюка и заставили защиту “быков” сразу же включиться в игру.

Только к концу первой десятиминутки “Краснодар” привычно забрал инициативу в свои руки. Но владение не принесло результата, а даже наоборот привело к голу “Уфы” уже на 14-й минуте.

В итоге - счет 1:1 и позиции "Краснодара" неизменны.

Более полная аналитика по матчу в ОБЗОРЕ "КП" - Кубань".

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