2018-12-10T17:47:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по таксисту

По данному факту проводится проверка
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по таксистуВ Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по таксисту
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В Краснодаре на пересечении улиц Красная и Гаврилова, недалеко от здания главного управления полиции Кубани, неизвестный открыл стрельбу по таксисту.

Выяснилось, что нападавший использовал травматическое оружие. Во время стрельбы он находился в машине марки Range Rover. Мужчина, на которого напали, написал заявление в полицию.

- В ближайшее время по данному факту будет проверена проверка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 9 декабря в Краснодаре микроавтобус столкнулся с КамАЗом. В результате аварии пострадали оба водителя.

По предварительны данным, микроавтобус марки «Форд» выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузную машину.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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