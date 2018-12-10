В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по таксисту
В Краснодаре на пересечении улиц Красная и Гаврилова, недалеко от здания главного управления полиции Кубани, неизвестный открыл стрельбу по таксисту.
Выяснилось, что нападавший использовал травматическое оружие. Во время стрельбы он находился в машине марки Range Rover. Мужчина, на которого напали, написал заявление в полицию.
- В ближайшее время по данному факту будет проверена проверка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 9 декабря в Краснодаре микроавтобус столкнулся с КамАЗом. В результате аварии пострадали оба водителя.
По предварительны данным, микроавтобус марки «Форд» выехал на полосу встречного движения и врезался в большегрузную машину.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.