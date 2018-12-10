На Кубань пришли дожди
Неделя на Кубани началась с дождей.
- С 10 декабря на территорию Краснодарского края обрушатся мокрые осадки. Местами с утра кубанцев настигнет дождь, ночью - мокрый снег, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-центре Краснодарского краевого гидрометцентра.
Также стало известно, что температура воздуха продолжит понижаться. Но сильных морозов пока не будет.
В ночное и утреннее время в некоторых районах Кубани образуется туман. Поэтому, просим водителей быть осторожными во время движенияя, не превышать скорость.
Со вторника дождь, а также ветер начнут усиливаться. Своего пика они достигнут на Черноморском побережье. Там ветер достигнет 18-23 метров в секунду.
В Краснодаре до конца недели будет переменная облачность, дождь, а также мокрый снег. Температура воздуха ночью достигнет -1 градуса, а днём + 11.