На Кубань пришли дожди

10 Дек. 08:05 2018-12-10T08:06:28+03:00

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Неделя на Кубани началась с дождей.

- С 10 декабря на территорию Краснодарского края обрушатся мокрые осадки. Местами с утра кубанцев настигнет дождь, ночью - мокрый снег, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-центре Краснодарского краевого гидрометцентра.

Также стало известно, что температура воздуха продолжит понижаться. Но сильных морозов пока не будет.

В ночное и утреннее время в некоторых районах Кубани образуется туман. Поэтому, просим водителей быть осторожными во время движенияя, не превышать скорость.

Со вторника дождь, а также ветер начнут усиливаться. Своего пика они достигнут на Черноморском побережье. Там ветер достигнет 18-23 метров в секунду.

В Краснодаре до конца недели будет переменная облачность, дождь, а также мокрый снег. Температура воздуха ночью достигнет -1 градуса, а днём + 11.