2018-12-10T08:45:49+03:00
Происшествия

В Новороссийске группа подростков разгромила автомобиль

Это произошло в центре города, у всех на виду
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске группа подростков разгромила автомобильВ Новороссийске группа подростков разгромила автомобиль
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8 декабря около 10 часов вечера в центре Новороссийска на парковке торгового центра «Бон Пассаж» группа подростков разгромила стоявший там отечественный автомобиль - Жигули. Инцидент произошел у всех на виду.

В настоящее время неизвестно, что руководило действиями ребят.

От сотрудников правоохранительных органов пока не поступала информация о данном происшествии.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ноябре текущего года в Краснодаре на улице Головатого поздно ночью неизвестные разбили четыре автомобиля: они повредили боковые стёкла на машинах.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они устанавливают личности дебоширов и мотивы их преступления. Выяснилось, что за порчу чужого имущества злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

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