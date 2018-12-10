В Новороссийске группа подростков разгромила автомобиль
8 декабря около 10 часов вечера в центре Новороссийска на парковке торгового центра «Бон Пассаж» группа подростков разгромила стоявший там отечественный автомобиль - Жигули. Инцидент произошел у всех на виду.
В настоящее время неизвестно, что руководило действиями ребят.
От сотрудников правоохранительных органов пока не поступала информация о данном происшествии.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ноябре текущего года в Краснодаре на улице Головатого поздно ночью неизвестные разбили четыре автомобиля: они повредили боковые стёкла на машинах.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они устанавливают личности дебоширов и мотивы их преступления. Выяснилось, что за порчу чужого имущества злоумышленникам грозит уголовная ответственность.