Впервые на Кубани прошёл всероссийский турнир по панкратиону

10 Дек. 09:18 2018-12-10T09:18:26+03:00

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9 декабря в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» прошёл турнир по панкратиону. Всероссийские соревнования по данному виду спорта проходят в крае впервые.

На турнире присутствовал губернатор края.

- В настоящее время панкратионом на Кубани занимается 9 тысяч человек. Но это только начало. Со следующего года в крае начнут открываться секции по данному виду спорта, а также обязательные уроки самбо в школах, - об этом на турнире сообщил Вениамин Кондратьев.

На турнире разыгрывали 50 комплектов медалей. В соревнованиях приняло участие 117 кубанцев. Также за первенство сражались спортсмены из Крыма, Адыгеи, Ставропольского края, Ростовской области, Чечни, Дагестана и Карачаево-Черкессии.

- В результате в турнире выиграла сборная Кубани. В торжественной обстановке глава региона вручил победителям командный кубок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, что панкратион - это поединок. Он совмещает в себе технику вольной, греко-римской борьбы, самбо и других единоборств.