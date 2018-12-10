2018-12-10T09:18:26+03:00
Общество

Впервые на Кубани прошёл всероссийский турнир по панкратиону

На нем присутствовал Вениамин Кондратьев
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Впервые на Кубани прошёл всероссийский турнир по панкратионуВпервые на Кубани прошёл всероссийский турнир по панкратиону
Изменить размер текста:

9 декабря в Краснодаре во дворце спорта «Олимп» прошёл турнир по панкратиону. Всероссийские соревнования по данному виду спорта проходят в крае впервые.

На турнире присутствовал губернатор края.

- В настоящее время панкратионом на Кубани занимается 9 тысяч человек. Но это только начало. Со следующего года в крае начнут открываться секции по данному виду спорта, а также обязательные уроки самбо в школах, - об этом на турнире сообщил Вениамин Кондратьев.

На турнире разыгрывали 50 комплектов медалей. В соревнованиях приняло участие 117 кубанцев. Также за первенство сражались спортсмены из Крыма, Адыгеи, Ставропольского края, Ростовской области, Чечни, Дагестана и Карачаево-Черкессии.

- В результате в турнире выиграла сборная Кубани. В торжественной обстановке глава региона вручил победителям командный кубок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, что панкратион - это поединок. Он совмещает в себе технику вольной, греко-римской борьбы, самбо и других единоборств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»