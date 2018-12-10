2018-12-10T09:52:34+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют улицу Карасунская Набережная

Об этом сообщил глава города Евгений Первышов
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре отремонтируют улицу Карасунская НабережнаяВ Краснодаре отремонтируют улицу Карасунская Набережная
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В Краснодаре отремонтируют участок от улицы имени Володарского до дома №183 по Карасунской Набережной.

- В настоящее время документация проходит обязательную экспертизу. По окончании будет разработан план, по которому начнется ремонт данной улицы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что на обстановку на Карасунской Набережной регулярно жалуются местные жители.

- После дождя его все время подтапливает. Бывает, что от этого на улице невозможо не то что пройти, проехать. С просьбой решить данную проблему к нам не раз обращались живущие там горожане, - рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Также он сообщил о том, что на участке необходимо построить сеть ливневой канализации и тротуар для пешеходов, бордюр, сделать двухполосную асфальтобетонную дорогу,установить уличное освещение.

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