2018-12-10T10:39:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали женщину за сбыт фальшивых купюр

По данному факту возбуждено уголовное дело
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре задержали женщину за сбыть фальшивых купюрВ Краснодаре задержали женщину за сбыть фальшивых купюр
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В Краснодаре задержали 38-летнюю местную жительницу.

- Сотрудникам правоохранительных органов сообщили о возможной причастности женщины к незаконному сбыту фальшивых денег. Они провели проверку. Сведения подтвердились. Женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время обыска домовладений правоохранители нашли и изъяли принтер, на котором злоумышленница распечатывала "деньги" номиналом в 100 и 200 Евро.

Также установлено, что женщина ходила по магазинам Краснодара, и при покупке товаров она рассказывала продавцам о том, что только приехала из Москвы и не успела поменять валюту. Злоумышленница предлагала рассчитаться за продукцию Евро по курсу ниже, чем принимают банки. Таким образом, она приобретала товары на сумму около 2 тысяч рублей и скрывалась.

В ходе следствия установлено, что женщина причастна к трем подобным махинациям.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В настоящее время расследование продолжается.

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