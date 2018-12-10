В Краснодаре нашли тело женщины

10 Дек. 11:33 2018-12-10T11:33:45+03:00

По предварительным данным, погибшая выпала из окна

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9 декабря около 2 часов дня в Краснодаре на улице Циолковского возле подъезда 16-этажного дома обнаружили тело женщины.

- Об этом в дежурную часть сообщили местные жители. На место происшествия выехала полиция, а также скорая помощь. Врачи отсмотрели тело женщины. На нем обнаружили травмы различной тяжести, полученные в результате падения с высоты, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным,женщина упала с внешнего балкона в подъезде.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что документов у женщины с собой не было. Поэтому для установления личности погибшей проведут дактилоскопию, также судебно-медицинскую и генетическую экспертизу.