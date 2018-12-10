На Кубани осудят трех застройщиков за мошенничество

10 Дек. 12:10 2018-12-10T12:12:56+03:00

Они обманули более 700 человек

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В Краснодаре в отношении трех местных жителей 34, 35 и 45 лет возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд.

- Выяснилось, что мужчины приобрели земельные участки, а также разрешения на строительство трех многоэтажных домов. В дальнейшем в течение четырех лет они привлекали клиентов под видом долевого участия в строительстве. Большую часть денег злоумышленники переводили на счет подконтрольной им фирмы. Таким образом они похитили вырученные средства и канули в воду, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что злоумышленники "развели" на большие деньги около 700 человек.

В настоящее время уголовное дело с утвердительным приговором отправлено в суд. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Стало известно, что на имущество злоумышленников наложен арест. Это сделано для того, чтобы возместить ущерб пострадавшим.