10 Дек. 12:39 2018-12-10T16:42:28+03:00

Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет

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В Геленджике горничная обокрала постояльцев.

- В дежурную часть обратились две женщины. Они рассказали, что кто-то украл их банковские карты, которые лежали в номере гостиницы, а также снял с них деньги - 15 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов провели расследование. Они выяснили с какого банкомата злоумышленник снял деньги. По камерам видеонаблюдения удалось установить личность вора. Им оказалась 22-летняя горничная.

По предварительным данным, она забрала из номера потерпевших карты, после чего уволилась и скрылась в неизвестном направлении.

На предполагаемую преступницу составили ориентировку. Вскоре ее задержали.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.

В скором времени состоится суд. Девушке грозит лишение свободы сроком до пяти лет.