В Краснодаре продолжают сносить незаконные ларьки

10 Дек. 13:20 2018-12-10T13:20:45+03:00

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В Краснодаре продолжают сносить незаконно установленные ларьки.

По предварительным данным, что на сегодняшний день убрали уже 11 штук.

- Торговые объекты установили с нарушениями. Они находились либо на тротуарах, либо на газонах, а это не по закону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

По предварительным данным, на очереди ещё 23 торговых объекта. Но ими власти займутся уже в следующем году.

Напомним, что с конца 2017 года на территории Краснодара начали строить много ларьков. Все бы ничего, вот только большую их часть начинающие предприниматели размещали на муниципальной земле, а не на специально оборудованной. В связи с этом с 1 апреля текущего года в городе начал работать оперативный штаб по вопросам законности торговли. Именно благодаря ему выявлено 11 нелегально установленных ларьков.