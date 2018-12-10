На особо охраняемой территории в Отрадненском районе незаконно вырубили деревья

10 Дек. 13:40 2018-12-10T13:40:30+03:00

В Отрадненском районе незаконно вырубили деревья на особо охраняемой территории Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ущерб составил более 440 тысяч рублей

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В Отрадненском районе возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере.

Неизвестные совершили это преступление на территории памятника природы «Насаждения сосны обыкновенной» в поселке Светлом Благодарненского сельского поселения. Сотрудники прокуратуры обнаружили во время проверки, что без разрешительных документов вырублено 7 деревьев пород «Ель европейская» и «Ясень». Ущерб государству составил более 440 тысяч рублей.

- Правоохранители направили материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре продолжают сносить незаконные ларьки. 11 уже убрали, ещё 23 на очереди.