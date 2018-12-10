2018-12-10T14:04:44+03:00
Происшествия

В Новороссийске за закладку наркотиков школьника осудили на шесть лет

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске за торговлю наркотиками школьника осудили на шесть летВ Новороссийске за торговлю наркотиками школьника осудили на шесть летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новороссийске ученик вечерней школы из Темрюка признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). На момент совершения преступления парню не было 18 лет.

Следствие установило, что школьник в июне купил партию наркотиков в Анапском районе, узнав о месте, где находится запрещенное вещество в одном из известных мессенджеров. После он привез наркотики в Новороссийск.

У школьника всего было 45 граммов опасного вещества. Он успел сделать закладку, однако попался правоохранителям с оставшимся наркотиком. Свою вину юноша признал полностью.

- С учетом мнения гособвинителя, тяжести совершенного преступления, возраста преступника, а также раскаяния в содеянном суд приговорил подростка к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» портал города-героя Новороссийска.

Приговор вступил в законную силу.

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