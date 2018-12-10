2018-12-10T14:24:01+03:00
Происшествия

В Сочи иномарка столкнулась с грузовиком

В ДТП пострадала 60-летняя женщина
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/dtpsochiФото: vk.com/dtpsochi
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В Сочи 10 декабря около 11:00 на пересечении улиц Виноградной и Волжской произошла авария.

По предварительным данным, 60-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля Honda, выезжала со второстепенной дороги на главную. Она не уступила право проезда грузовику с ассенизаторской цистерной, произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщину с травмами госпитализировали в больницу. У иномарки от столкновения поврежден моторный отсек.Второй участник аварии не пострадал.

- Информация уточняется, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, в Краснодаре 9 декабря микроавтобус столкнулся с КамАЗом. Есть пострадавшие.

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