В горах Сочи помогут бездомным кошкам

10 Дек. 14:44 2018-12-10T14:44:16+03:00

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- В горах Сочи позаботятся о бездомных котах. Горнолыжный комплекс заключил соглашение с организацией зоозащитников, работающих над решением проблемы регулирования численности безнадзорных животных в городе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

«Роза Хутор» в рамках взаимодействия планирует оказывать материальную помощь, чтобы безнадзорным кошкам, которых найдут на территории курорта, оказывали помощь.

Это не единственная инициатива горного комплекса. Летом «Роза Хутор» начал сотрудничество с приютом для собак «БИМ». Если на территории комплекса находят бездомных животных их передают туда.

Напомним, прокуратура добилась запрета отстрела собак в Сочи.

В суд с иском о запрете негуманных убийств животных обратился природоохранный прокурор. С конторы, которая занималась отстрелом собак, он потребовал организовать их содержание в течение полугода, ведь за это время у собаки могли появиться хозяева.

Адлерский районный суд отказал в удовлетворении иска. Прокурор обжаловал его в апелляционном порядке, и Краснодарский краевой суд удовлетворил иск.