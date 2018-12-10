Школьникам Усть-Лабинска рассказали о ровесниках-героях

10 Дек. 15:24 2018-12-10T15:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученики 10 профильного кадетского класса СОШ № 36 пообщались с заместителем руководителя следственного отдела по Усть-Лабинскому району краевого СКР Рашидом Рамазановым. Урок мужества был приурочен к отмечающемуся 9 декабря в нашей стране празднику – Дню Героев Отечества.

- Представитель следственного комитета рассказал кадетам об их ровесниках, которые ценой собственной жизни оказали помощь близким и незнакомым людям, остро в ней нуждавшимся - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети узнали о подвигах Жени Табакова, Данила Садыкова, Андрея Касимова и других молодых людей, которые были отмечены государственными и ведомственными наградами.

Память погибших кадеты почтили минутой молчания.