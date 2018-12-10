2018-12-10T15:59:10+03:00
Общество

Школьникам Усть-Лабинска рассказали о ровесниках-героях

Урок приурочили ко Дню Героев Отечества
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

Ученики 10 профильного кадетского класса СОШ № 36 пообщались с заместителем руководителя следственного отдела по Усть-Лабинскому району краевого СКР Рашидом Рамазановым. Урок мужества был приурочен к отмечающемуся 9 декабря в нашей стране празднику – Дню Героев Отечества.

- Представитель следственного комитета рассказал кадетам об их ровесниках, которые ценой собственной жизни оказали помощь близким и незнакомым людям, остро в ней нуждавшимся - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети узнали о подвигах Жени Табакова, Данила Садыкова, Андрея Касимова и других молодых людей, которые были отмечены государственными и ведомственными наградами.

Память погибших кадеты почтили минутой молчания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в железнодорожное соединение ЮВО поступили два транспортера ПТС-4
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»