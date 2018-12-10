В Краснодаре борются с «рекламомобилями»

10 Дек. 15:55 2018-12-10T15:55:27+03:00

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Власти Краснодара продолжают вести масштабную борьбу с незаконной рекламой. В частности, только за месяц в Прикубанском округе столицы Кубани были обнаружены более 20 автомобилей с размещенными на них рекламными конструкциями. На всех нарушителей составили административные протоколы, а часть машин уже эвакуировали. Остальные ждут решения суда, после чего также будут убраны на штрафстоянку.

- Работа по выявлению на улицах Краснодара незаконной рекламы ведется постоянно. Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в отделы полиции. Ни один из нарушителей не уйдет от ответственности за нарушение закона – рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

Чиновник напомнил, что использование транспортного средства в качестве передвижной рекламной конструкции влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 3 млн. рублей.