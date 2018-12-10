2018-12-10T16:05:46+03:00
Происшествия

В Краснодаре пьяный мужчина угнал ВАЗ-2106 и повредил еще шесть автомобилей

О происшествии на улице Героя Яцкова сообщили очевидцы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пьяный мужчина угнал ВАЗ-2106 и повредил еще шесть автомобилейВ Краснодаре пьяный мужчина угнал ВАЗ-2106 и повредил еще шесть автомобилейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Краснодаре сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого угоне отечественного автомобиля.

- В ночь на 9 декабря во дворе многоэтажного дома на улице Героя Яцкова пьяный водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных машин. После этого он бросил легковушку и сбежал. Владельцы поврежденных автомобилей вызвали полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Им удалось задержать правонарушителя в одном из ближайших дворов. Молодой человек вскрыл один из припаркованных автомобилей и проник в салон.

Правоохранители выяснили, что ВАЗ-2106, на котором задержанный устроил массовое ДТП, он угнал незадолго до происшествия. Подозреваемый разбил боковое стекло легковушки, замкнув электропроводку, завел двигатель. Злоумышленник не справился с управлением машины, из-за чего произошло столкновение еще с шестью автомобилями.

Стало известно, что угонщик 21-летний уроженец Карачаево-Черкесской республики, ранее уже был судим за кражу. Из тюрьмы он вышел совсем недавно, несколько месяцев назад. На момент совершения преступления молодой человек был пьян.

- Сейчас против подозреваемого возбудили уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем ему грозит до пяти лет лишения свободы, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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