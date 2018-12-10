2018-12-10T16:39:55+03:00
Общество

В станице Троицкой капитально отремонтировали Дом культуры

Стоимость работ превысила 20 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: Дом культуры станицы ТроицкаяФото: Дом культуры станицы Троицкая
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В станице Троицкой Крымского района Кубани после капитального ремонта возобновил работу Дом культуры. Здание было построено в 60-х годах минувшего века. Здесь не только проводятся массовые мероприятия с участием воспитанников различных кружков и клубов, но и работает библиотека и детская школа искусств. При этом капитальный ремонт сооружения ни разу не проводился.

В рамках краевой программы «Развитие культуры» на проведение ремонтных работ в ДК станицы Троицкой было выделено более 20 млн рублей. Деньги потратили на замену инженерных сетей, окон, дверей, реставрацию фасада, ремонт кабинетов и кровли. Все работы, как и планировалось, завершили в преддверии Нового года.

- Всего в этом году на ремонт учреждений культуры Краснодарского края выделено почти 330 млн рублей. Деньги направили в 70 муниципальных образований Кубани – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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