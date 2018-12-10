Промпредприятия Кубани перечислили в краевой бюджет более 8,3 млрд рублей налогов

10 Дек. 16:34 2018-12-10T17:18:54+03:00

Объем поступлений за 10 месяцев этого года вырос на 4,7%

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- Промышленные предприятия Краснодарского края перечислили в консолидированный бюджет региона более 8,3 млрд рублей налоговых платежей, - сообщили в краевом департаменте промышленной политики.

Объем поступлений за 10 месяцев этого года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Промпредприятия региона отгрузили товаров собственного производства на сумму более 227,2 млрд рублей.

Общий объем инвестиций Абинского электрометаллургического завода, который запустил четвертую очередь, составил 1,2 млрд рублей.

В Белореченске появился первый в крае цех по производству комплексных водорастворимых удобрений предприятия «ЕвроХим-БМУ». На реализацию этого проекта потратили 1,3 млрд инвестиций.

В августе начал работу реорганизованный кубанский завод им. Седина – Южный завод тяжелого станкостроения. Благодаря ему в крае к 2020 году появится до 300 новых рабочих мест. Там смогут трудиться инженеры и рабочие, которые работали там до банкротства.

- На краснодарском заводе CLAAS запустили два модернизированных цеха. В реализацию проекта компания уже вложила 3 млн евро, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Отрасль промышленности – один из наших базовых приоритетов. Чтобы обеспечить ее устойчивое развитие, мы делаем ставку на наиболее эффективную организационную форму – промышленные технопарки. Они станут центральным вектором развития кубанской промышленности, – прокомментировал председатель ЗСК края Юрий Бурлачко.