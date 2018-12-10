В Краснодаре из-за подозрительного предмета оцепили школу №55

10 Дек. 17:09 2018-12-10T17:09:43+03:00

Сейчас она работает в штатном режиме

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В краевой столице 10 декабря около школы №55 на улице Минской обнаружили подозрительный предмет.

- В 12:40 в ОМВД России по Краснодару поступило сообщение о том, что возле учебного заведения нашли неизвестный объект. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Они оцепили и обследовали территорию школы. Опасных предметов правоохранители не обнаружили. Эвакуации учащихся не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас школа работает в штатном режиме.

Напомним, в краснодарской школе №66 восьмиклассница распылила баллончик с газом. Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек.

На место происшествия прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. Он выяснил, что 14-летняя девочка учится в 8 классе. Школьницу письменно опросили в присутствии родителей. Девочка пояснила, что случайно использовала газовый баллончик, который ей дала подруга. Она учится в этой же школе

По факту инцидента проводится проверка. В полиции рассказали, что после распыления стало плохо 11-летней ученице школы. Ее доставили в больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.