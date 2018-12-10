В Краснодаре из-за подозрительного предмета оцепили школу №55
В краевой столице 10 декабря около школы №55 на улице Минской обнаружили подозрительный предмет.
- В 12:40 в ОМВД России по Краснодару поступило сообщение о том, что возле учебного заведения нашли неизвестный объект. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Они оцепили и обследовали территорию школы. Опасных предметов правоохранители не обнаружили. Эвакуации учащихся не было, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас школа работает в штатном режиме.
Напомним, в краснодарской школе №66 восьмиклассница распылила баллончик с газом. Из здания эвакуировали 1,5 тысячи человек.
На место происшествия прибыл инспектор по делам несовершеннолетних. Он выяснил, что 14-летняя девочка учится в 8 классе. Школьницу письменно опросили в присутствии родителей. Девочка пояснила, что случайно использовала газовый баллончик, который ей дала подруга. Она учится в этой же школе
По факту инцидента проводится проверка. В полиции рассказали, что после распыления стало плохо 11-летней ученице школы. Ее доставили в больницу. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее жизни ничего не угрожает.