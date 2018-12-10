2018-12-10T17:17:18+03:00
Общество

Готовься к ЕГЭ онлайн

МТС запустила курсы в интернете для подготовки к единому госэкзамену по математике
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
ЕГЭ - нет ничего прощеЕГЭ - нет ничего проще
Изменить размер текста:

Компания МТС запускает курсы по математике для школьников 10-11 классов. Теперь на образовательной платформе Smart University можно подготовиться к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ).

Подход к занятиям такой: платформа предлагает персональную программу, разработанную индивидуально с учетом уровня знаний, доступного времени занятий и желаемого балла. Первый урок бесплатно.

Программа включает в себя все разделы математики 10-11 класса, а именно: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Для ребят, рассчитывающих на 80-100 баллов на ЕГЭ доступны задания всех уровней.

Стоимость обучения зависит от количества выбранных занятий. Цена полного пакета составит 448,5 рублей.

Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University. Первым стал английский язык. В 2019 году на платформе появится курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в железнодорожное соединение ЮВО поступили два транспортера ПТС-4
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»