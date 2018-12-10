Готовься к ЕГЭ онлайн

10 Дек. 17:17 2018-12-10T17:17:18+03:00

МТС запустила курсы в интернете для подготовки к единому госэкзамену по математике

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Компания МТС запускает курсы по математике для школьников 10-11 классов. Теперь на образовательной платформе Smart University можно подготовиться к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ).

Подход к занятиям такой: платформа предлагает персональную программу, разработанную индивидуально с учетом уровня знаний, доступного времени занятий и желаемого балла. Первый урок бесплатно.

Программа включает в себя все разделы математики 10-11 класса, а именно: алгебру, функции и начала анализа, теорию вероятности, уравнения и неравенства, текстовые задачи, планиметрию, стереометрию. Для ребят, рассчитывающих на 80-100 баллов на ЕГЭ доступны задания всех уровней.

Стоимость обучения зависит от количества выбранных занятий. Цена полного пакета составит 448,5 рублей.

Математика - второй курс, запущенный в рамках проекта Smart University. Первым стал английский язык. В 2019 году на платформе появится курсы по подготовке к экзамену по русскому языку.