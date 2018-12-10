2018-12-10T17:21:20+03:00
Происшествия

На Кубани завершилась антинаркотическая акция

По ее итогам удалось изъять почти 2 кг наркотиков
Максим ОСОКИН
Поделиться:
В Краснодарском крае завершилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»В Краснодарском крае завершилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае завершилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В ее рамках сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и Госавтоинспекции выявляли и пресекали преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ.

- С момента начала акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские провели около полутора тысяч профилактических мероприятий. Также они проверяли места массового пребывания молодежи. В результате работы сотрудников МВД было выявлено почти 94 преступления в сфере оборота наркотиков, удалось изъять почти 2 килограмма запрещенных веществ - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в железнодорожное соединение ЮВО поступили два транспортера ПТС-4
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»