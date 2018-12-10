На Кубани завершилась антинаркотическая акция

10 Дек. 17:21 2018-12-10T17:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае завершилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В ее рамках сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и Госавтоинспекции выявляли и пресекали преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ.

- С момента начала акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские провели около полутора тысяч профилактических мероприятий. Также они проверяли места массового пребывания молодежи. В результате работы сотрудников МВД было выявлено почти 94 преступления в сфере оборота наркотиков, удалось изъять почти 2 килограмма запрещенных веществ - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.