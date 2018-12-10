Курорты Красной Поляны готовы принимать отдыхающих

10 Дек. 17:37 2018-12-10T17:37:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководители профильных департаментов, а также представители администрации Сочи обсудили подготовку курортов Красной Поляны к приему большого количества отдыхающих во время Новогодних каникул. К этому зимнему сезону оборудовали более 100 горнолыжных трасс общей протяженностью около 154 км. Оттачивать свое мастерство на них смогут любители горных и беговых лыж.

– Ожидается, что курорты Красной Поляны примут в новогодние каникулы не менее 360 тысяч человек. Их готовы разместить свыше 160 классифицированных гостиниц и отелей горного кластера Сочи – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Там также напомнили, что в новогодние каникулы минувшего года Красную Поляну посетили свыше 358 тысяч отдыхающих.