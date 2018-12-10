10 Дек. 17:42 2018-12-10T17:42:23+03:00

В Павловском районе за нападение на семью будут судить 36-летнего иностранца Фото: Архив "КП"

Мужчине грозит наказание от 7 до 12 лет

Изменить размер текста: A A

В Павловском районе 36-летний гражданин Республики Азербайджан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением жилище).

По версии следствия, в августе иностранец совместно еще с тремя лицами незаконно проник в дом, который находится в станице Павловской. В нем проживал 57-летний мужчина со своей 48-летней женой и внуками - 5 и 8 лет.

Злоумышленники угрожали супругам ножом и электрошокером, они требовали отдать им деньги, когда они получили от потерпевших 385 тысяч рублей, скрылись с места происшествия.

- В ходе расследования 36-летний гражданин Республики Азербайджан был задержан в Москве и заключен под стражу. Розыск остальных подельников продолжается, - сообщили в пресс-службе администрации прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено прокурором в Павловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.