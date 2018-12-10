2018-12-10T17:42:23+03:00
Происшествия

В Павловском районе за нападение на семью будут судить 36-летнего иностранца

Мужчине грозит наказание от 7 до 12 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Павловском районе за нападение на семью будут судить 36-летнего иностранцаВ Павловском районе за нападение на семью будут судить 36-летнего иностранцаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Павловском районе 36-летний гражданин Республики Азербайджан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением жилище).

По версии следствия, в августе иностранец совместно еще с тремя лицами незаконно проник в дом, который находится в станице Павловской. В нем проживал 57-летний мужчина со своей 48-летней женой и внуками - 5 и 8 лет.

Злоумышленники угрожали супругам ножом и электрошокером, они требовали отдать им деньги, когда они получили от потерпевших 385 тысяч рублей, скрылись с места происшествия.

- В ходе расследования 36-летний гражданин Республики Азербайджан был задержан в Москве и заключен под стражу. Розыск остальных подельников продолжается, - сообщили в пресс-службе администрации прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено прокурором в Павловский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в железнодорожное соединение ЮВО поступили два транспортера ПТС-4
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»