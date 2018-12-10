На Кубани на трассе М4 «Дон» после ДТП сгорела иномарка

10 Дек. 18:08 2018-12-10T18:08:38+03:00

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8 декабря в Туапсинском районе в районе 1415-го километра федеральной трассы М4 «Дон» около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, за рулем KIA находился 52-летний мужчина. На закругленном участке дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW X3. Из-за удара первая иномарка загорелась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

Водитель автомобиля KIA с травмами был госпитализирован больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре пьяный мужчина угнал ВАЗ-2106 и повредил еще шесть автомобилей. О происшествии на улице Героя Яцкова сообщили очевидцы.

ВАЗ-2106, на котором задержанный устроил массовое ДТП, он угнал незадолго до происшествия. Подозреваемый разбил боковое стекло легковушки, замкнув электропроводку, завел двигатель. Злоумышленник не справился с управлением машины, из-за чего произошло столкновение еще с шестью автомобилями.