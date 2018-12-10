2018-12-10T19:52:57+03:00
Спорт

В Сочи завершился Кубок России по керлингу

Сильнее всех оказались кубанские спортсмены
Максим ОСОКИН
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Фото: Федерация керлинга РоссииФото: Федерация керлинга России
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В олимпийском парке Сочи завершился Кубок России по кёрлингу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Челябинской и Новосибирской областей. Кубань на турнире представляли спортсмены краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта во главе с Сергеем Глуховым.

- Нашим спортсменам удалось одержать победу, обойдя таких сильных конкурентов, как москвичи и питерцы, которые заняли второе и третье места, соответственно - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта.

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