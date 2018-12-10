2018-12-10T20:02:25+03:00
Общество

Краснодарскому трамваю исполнилось 118 лет

В следующем году начнется обновление подвижного состава
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-слежба администрации КраснодараФото: пресс-слежба администрации Краснодара
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Сегодня краснодарскому трамваю исполнилось 118 лет. К этой дате сотрудники городского трамвайно-троллейбусного управления подготовили специальную музейную экспозицию. В открытии выставки принял участие заместитель главы города Артём Доронин.

— За свою историю КТТУ пережило много перемен, военное время, период восстановления и развития. В команде предприятия — люди целеустремлённые и амбициозные, настоящие профессионалы. Коллективу есть, чем гордиться — предприятие по праву занимает место среди лучших в России, — сказал Доронин.

По словам чиновника, в будущем году начнётся очередной этап обновления трамвайного парка, при поддержке краевой администрации в ближайшие три года приобретут 100 новых вагонов. Также планируется строительство четырёх трамвайных веток, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

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