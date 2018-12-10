ФК «Урожай» получил нового главного тренера
Известный советский и российский футболист Николай Писарев назначен главным тренером ФК «Урожай».
- Кандидатура Николая Николаевича является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба. Там также отметили, что Писарев будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора.
Напомним, несколько дней назад пост главного тренера клуба по состоянию здоровья покинул Евгений Калешин.
Последним местом работы Писарева был клуб «Олимпиец» (сейчас – «Нижний Новгород»), с которым он вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу. Ранее Писарев тренировал молодежную сборную России.