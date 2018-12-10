2018-12-10T21:01:47+03:00
Спорт

ФК «Урожай» получил нового главного тренера

Им стал Николай Писарев
Максим ОСОКИН
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новый главный тренер ФК "Урожай" Николай Писаревновый главный тренер ФК "Урожай" Николай Писарев
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Известный советский и российский футболист Николай Писарев назначен главным тренером ФК «Урожай».

- Кандидатура Николая Николаевича является наиболее оптимальной. Специалист хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба. Там также отметили, что Писарев будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора.

Напомним, несколько дней назад пост главного тренера клуба по состоянию здоровья покинул Евгений Калешин.

Последним местом работы Писарева был клуб «Олимпиец» (сейчас – «Нижний Новгород»), с которым он вышел из ПФЛ в Футбольную национальную лигу. Ранее Писарев тренировал молодежную сборную России.

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