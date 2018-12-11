В Краснодаре мужчина избил женщину во время дорожного конфликта

11 Дек. 07:38 2018-12-11T07:38:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 6 декабря около 17:00 на трассе М4 «Дон» произошел дорожный конфликт между двумя водителями.

- По предварительным данным, 43-летняя женщина ехала в иномарке, а мужчина находился за рулем отечественного автомобиля. Неизвестный пытался объехать затор, который возник на дороге, из-за чего и возник конфликт. Водители вышли на дорогу и у них началась словесная перепалка. После мужчина ударил женщину по голове, она упала на асфальт. Злоумышленник скрылся. Водитель иномарки получила травмы различной тяжести и сейчас находится в больнице на лечении. Во время конфликта в салоне находился ее ребенок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливается личность мужчины, который напал на женщину. На участке дороги нет видеокамер, пострадавшая и свидетели конфликта не запомнили номер машины подозреваемого в избиении. Правоохранители просят граждан, которые стали очевидцами происшествия или зафиксировали его на камеру видеорегистратора, сообщить об этом в полицию или отправить запись по электронной почте mvd23.krasnodar@mail.ru.