В новейшем госпитале Анапы военные хирурги провели первую операцию

11 Дек. 07:52 2018-12-11T07:52:34+03:00

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-Медики новейшего госпиталя Южного военного округа, который находится в Анапе, провели первую хирургическую операцию в высокотехнологичном операционном блоке, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Военные хирурги использовали миниатюрную камеру, ее поместили в брюшную полость. Она передавала изображение на большой монитор для оценки оперативного вмешательства.

Эта операция ознаменовала открытие новейшего госпиталя Министерства обороны РФ на 120 койко-мест в Анапе. В лечебном учреждении имеются поликлиническое, травматологическое, хирургическое, терапевтическое отделения. Они оснащены современным медицинским оборудованием, в основном отечественного производства. На крыше госпиталя оборудована вертолетная площадка для экстренной доставки тяжелых больных. Там могут приземляться как санитарные, так и транспортно-боевые вертолеты.