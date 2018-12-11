2018-12-11T08:55:10+03:00
Общество

В Туапсинском районе чистят русла рек от мусора

На особом контроле находятся водные артерии, которые пострадали во время октябрьской ЧС
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Туапсинского районаФото: пресс-служба администрации Туапсинского района
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В Туапсинском районе продолжается расчистка рек от наносов, мусора, бревен и веток. Особое внимание уделяется водоемам в тех поселениях, которые пострадали от подтоплений из-за октябрьских ливней. Уже расчистили участок реки Паук, приступили к реке Туапсе.

Территории водных артерий Агой, Цыпка, Пшенахо, Скакуха, Елизаветка, Пшиш и Большое Псеушхо уже очищены. Специалисты выполнили все запланированные работы в водоемах Индюшка и Малое Псеушхо в Георгиевском поселении, – в пресс-службе администрации Туапсинского района.

По территории Туапсинского района протекают более 30 рек, в их числе – 19 крупных и средних. Общая протяженность береговой линии, входящей в границы населенных пунктов, - 252 километра.

Напомним, в Сочи восстановили движение по разрушенному после ливня мосту. Временная переправа вновь открыта для движения. Машины вновь могут добираться в село Нижняя Шиловка по привычному пути - временную переправу- отремонтировали.

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