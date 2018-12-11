2018-12-11T08:54:04+03:00
Общество

В Краснодарском крае ожидается ухудшение погоды

Порывы ветра могут достигать 27 м/с
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае ожидается ухудшение погодыВ Краснодарском крае ожидается ухудшение погодыФото: Михаил ФРОЛОВ
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- В Краснодарском крае 11 декабря, а также ночью и утром 12 декабря ожидается ухудшение погоды. На Кубани местами пройдут сильные дожди, в горных районах – с мокрым снегом. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с, на юге и западных районах – до 22-27 м/с, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Ухудшение погоды во вторник и в среду прогнозируются в Абинском, Брюховецком, Ейском, Калининском, Каневском, Красноармейском, Крымском, Приморско-Ахтарском, Северском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском, Щербиновском районах, также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности. Воздержаться от выходов в горы в данный период. Жителям Кубани рекомендуется соблюдать меры безопасности, в случае необходимости - звонить по телефонам 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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