В Армавире мужчина убил топором своего пожилого отца

11 Дек. 09:16 2018-12-11T09:16:41+03:00

11 лет он проведет в колонии строго режима

Изменить размер текста: A A

В Армавире 47-летний мужчина признан виновным в убийстве своего 76-летнего отца.

Следствие установило, что между родственниками сложились неприязненные отношения. Отец был не доволен тем, что его сын злоупотребляет алкоголем. На этом фоне между ними постоянно происходили конфликты.

Утром 14 июля злоумышленник пришел на дачный участок отца. Пожилой мужчина обрезал ветки на деревьях. Между родственниками произошла ссора. Обвиняемый взял топор и нанес своему отцу не менее семи ударов по голове и другим частям тела. От травм потерпевший скончался на месте. После убийства злоумышленник закопал тело 76-летнего отца на этом же дачном участке.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

- 47-летний мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.