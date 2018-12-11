2018-12-11T09:16:41+03:00
Происшествия

В Армавире мужчина убил топором своего пожилого отца

11 лет он проведет в колонии строго режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краюФото: пресс-служба СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В Армавире 47-летний мужчина признан виновным в убийстве своего 76-летнего отца.

Следствие установило, что между родственниками сложились неприязненные отношения. Отец был не доволен тем, что его сын злоупотребляет алкоголем. На этом фоне между ними постоянно происходили конфликты.

Утром 14 июля злоумышленник пришел на дачный участок отца. Пожилой мужчина обрезал ветки на деревьях. Между родственниками произошла ссора. Обвиняемый взял топор и нанес своему отцу не менее семи ударов по голове и другим частям тела. От травм потерпевший скончался на месте. После убийства злоумышленник закопал тело 76-летнего отца на этом же дачном участке.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме.

- 47-летний мужчина признан виновным, ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани в железнодорожное соединение ЮВО поступили два транспортера ПТС-4
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»